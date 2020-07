Google, i dati saranno eliminati in automatico (ma non per tutti) (Di venerdì 26 giugno 2020) AGI - Dicembre 2018: Sundar Pichai si presenta davanti al Congresso, che (in modo non sempre competente) interroga il ceo di Google su privacy e censura.Pichai se la cava bene (salvo qualche balbettio sul progetto Dragonfly, il motore di ricerca a misura di Cina). Ma da quella tornata di audizioni, ha riservato maggiore attenzione alle impostazioni sulla privacy, rinnovandole a folate. Adesso ne è arrivata un'altra. Mountain View rende per la prima volta automatica la cancellazione dei dati, semplifica la navigazione in incognito e inserisce il controllo dell'account direttamente tra i risultati di ricerca (con l'obiettivo di renderlo più accessibile). Ecco quali sono le novità, annunciata dal ceo in un lungo post. L'eliminazione programmata Lo scorso anno, Google ha introdotto la possibilità di impostare l'eliminazione programmata di dati come la ... Leggi su agi

