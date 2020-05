Verona mascherine con Mussolini, è polemica: indignazione anche sui social (Di sabato 9 maggio 2020) Un’azienda di San Giorgio in Salici, in provincia di Verona, ha prodotto delle mascherine con il volto di Benito Mussolini e la scritta «Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!», una delle massime più note del duce. Le foto dei dispositivi anti Coronavirus hanno cominciato a girare sui social, creando un’ondata di indignazione non indifferente. Ne è scoppiato un caso, anche perché non si tratta delle sole mascherine: altri prodotti simili sono disponibili on-line su un sito di vendita dedicato al merchandising di Benito Mussolini. Verona mascherine con Mussolini, è polemica: indignazione anche sui social «Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere mascherine per la protezione individuale con l’effige del duce fascista è la più sgradevole di ... Leggi su urbanpost Mascherine col volto di Mussolini : è polemica a Verona

