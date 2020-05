Previsioni Meteo, forte irruzione artica in Europa: i “Santi di Ghiaccio” portano freddo e neve tra 11 e 13 maggio [MAPPE e DETTAGLI] (Di sabato 9 maggio 2020) Previsioni Meteo – Se l’Italia sta vivendo giornate molto calde che la prossima settimana potrebbero battere ogni record al Sud con una super ondata di caldo, l’Europa centro-settentrionale si prepara ad avere condizioni totalmente diverse. In alcune zone dell’emisfero settentrionale, si ritiene che il periodo dal 10 al 15 maggio abbia portato una breve ondata di freddo in molti anni dei secoli passati: si tratta delle ondate di freddo dei cosiddetti “Santi di Ghiaccio” (11-13 maggio). E anche quest’anno, sembra che la ricorrenza dei “Santi di Ghiaccio” sarà battezzata da un’intensa ondata artica su buona parte dell’Europa, riporta Severe Weather Europe. I tre Santi di Ghiaccio sono San Mamerto (o in alcuni Paesi San Bonifacio o Tarsio), San Pancrazio e San Servazio, i cui giorni di festa cadono ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : nubi in aumento - peggioramento da domani

