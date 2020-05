Milan | nessun giocatore positivo al Covid dopo i test

(Di sabato 9 maggio 2020)a positività al coronavirus per giocatori e staff del. Lo ha reso noto lo stesso club rossonero, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società. “ACcomunica, che, sulla base deimedici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti ao, non vi è stato riscontro … L'articoloalè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VoceGiallorossa : ??LIVE COVID-19 - Gli aggiornamenti delle 19 ??Il bollettino odierno: +1.083 nuovi contagi. ?Milan, nessun positivo… - FiorentinaUno : MILAN, Nessun positivo al covid - MondoNapoli : UFFICIALE - Milan, test effettuati: per ora nessun positivo - - Notiziedi_it : UFFICIALE | Milan, la nota sui test medici: nessun caso di Covid-19 tra giocatori e staff - evivanco7 : RT @SimoneCristao: La corsa a #Tonali: il #Milan c’è I rossoneri hanno gradimento (a parità offerta, Milan preferito) del ragazzo ma nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nessun

Un bambino di 10 anni figlio di genitori separati vive a Roma — città relativamente sicura — con sua madre. Ma a suo padre, che vive nel cuore dell’epidemia — Milano — non basta vederlo e parlargli un ...La Giunta approva un percorso semplificato per le richieste dei commercianti e si impegna per autorizzazioni entro 15 giorni. Maran e Tajani: “Sosteniamo il commercio e offriamo servizi a cittadini” ( ...