Le misure del Decreto Rilancio

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Si attende il varo del, exAprile ed exMaggio, per lunedì. La bozza conta ben 770 pagine, spiega oggi La Stampa: Salvo sorprese niente spacchettamento delle norme dunque: la nuova maxi-manovra dovrebbe essere varata al più tardi lunedì. Sul piatto 55 miliardi di euro. I finanziamenti – ha deciso ieri la Commissione Ue – potranno essere concessi al massimo per 6 anni per le società quotate (7 per le altre società). Fin tanto che lo Stato sarà azionista non si potranno distribuire dividendi, mentre fino a quando non sarà rimborsato almeno il 75% del capitale sarà in vigore un tetto agli stipendi dei manager e le imprese più grandi non potranno rilevare più del 10% di aziende concorrenti. Gli aumenti di capitale saranno consentiti sino al 30 giugno 2021 ma non ne potranno ...