Immunonutrizione | l’alimentazione che rafforza il sistema immunitario

(Di sabato 9 maggio 2020) La nutrizione gioca un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. Ecco perché si parla di immunonutrizione, ovvero un’alimentazione antinfiammatoria e di prevenzione per molte patologie. La chiave della longevità e della buona salute è nell’ottimizzazione della risposta di risoluzione interna dell’organismo al danno infiammatorio. Ne è convinto il professor Barry Sears, presidente dell’Inflammation Research Foundation, specializzato nel controllo dietetico delle risposte ormonali e ideatore del regime alimentare Zona. «L’immunonutrizione è fondamentale finché dovremo convivere con il Covid-19 perché permette di poter contare su un sistema immunitario più resiliente. Non si tratta solo di seguire una dieta o di assumere un integratore, ma è una orchestrazione più complessa della risposta ormonale e genetica che tramite l’alimentazione può mantenere in equilibrio infiammazione e risoluzione del danno», ha spiegato durante il webinar organizzato da Zone Academy e Inflammation Research Foundation.