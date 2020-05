GIORGIO CHIELLINI | ODIO L' INTER Balotelli? Persona negativa | senza rispetto

GoalItalia : Giorgio #Chiellini senza filtri: il suo modo di vivere la rivalità con l'Inter ?? - DiMarzio : Giorgio #Chiellini si racconta: dalla rivalità con l'#Inter ai compagni di squadra che lo hanno deluso di più ?? - sowmyasofia : Giorgio Chiellini: “Balotelli da schiaffi” - StefaniaStefyss : RT @IvanBiancoNeroJ: Apro Twitter e scopro che #Chiellini sta facendo schiumare più del solito gli interisti.?? Giorgio, oggi ti si vuole be… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: Giorgio #Chiellini senza filtri: il suo modo di vivere la rivalità con l'Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : GIORGIO CHIELLINI

Il capitano della Juve ricorda i trascorsi coi due compagni: "Mario persona negativa e senza rispetto. Con Melo si rischiava sempre la rissa". In 15 anni di Juventus e di Nazionale, Giorgio Chiellini ...«Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra ...