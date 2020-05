ANCHE CESARE BATTISTI VUOLE USCIRE DAL CARCERE

Leggi su panorama

(Di sabato 9 maggio 2020), 65 anni, ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo condannato all'ergastolo per quattro omicidi, ha chiesto oggi di scontare la pena in detenzione domiciliare in questa fase di epidemia da Covid-19. Detenuto dal gennaio 2019 neldi massima sicurezza di Oristano,lamenta una epatite B e problemi polmonari, quindi ha le caratteristiche sanitarie per poter ottenere il passaggio alla detenzione domiciliare dal Tribunale di sorveglianza. Il suo avvocato, Davide Steccanella, ha richiesto che il condannato possa essere trasferito presso suoi parenti che vivono in Lazio: "Siamo in attesa della risposta del Tribunale" ha detto "ma non ci sono tempi precisi".Se fosse concessa, la scarcerazione diandrebbe ad aggiungersi alle 376 che sono state decise nelle scorse settimane dai giudici di sorveglianza, e che hanno scatenato gravissime polemiche ...