Adele, parla il suo ex personal trainer: “L’ha fatto per se stessa. Il suo obiettivo non è mai stato il dover diventare super magra” (Di sabato 9 maggio 2020) La foto pubblicata da Adele nel giorno del suo compleanno è diventata virale sui social, dove da tempo si dibatte sulla dieta seguita dalla cantante che, per sua stessa ammissione, ha perso molti chili per questioni di salute. Così il suo ex personal trainer Pete Geracimo, l’artefice del suo cambiamento, ha deciso di intervenire e chiarire una volta per tutte come stanno le cose, nel tentativo di bloccare l’ondata di body shaming che rischia di travolgere la cantante. “Come ex personal trainer di Adele a Londra, è scoraggiante leggere commenti negativi e accuse fobiche che mettono in dubbio la genuinità della sua incredibile perdita di peso. Adele non ha mai preteso di essere diversa da quella che è“, scrive in un post su Instagram. “Nella mia esperienza personale di lavoro con lei l’ho vista attraversare molti alti ... Leggi su ilfattoquotidiano Sarah Paulson - l’attrice “gemella” di Adele : parlano i fan (Di sabato 9 maggio 2020) La foto pubblicata danel giorno del suo compleanno è diventata virale sui social, dove da tempo si dibatte sulla dieta seguita dalla cantante che, per suaammissione, ha perso molti chili per questioni di salute. Così il suo exPete Geracimo, l’artefice del suo cambiamento, ha deciso di intervenire e chiarire una volta per tutte come stanno le cose, nel tentativo di bloccare l’ondata di body shaming che rischia di travolgere la cantante. “Come exdia Londra, è scoraggiante leggere commenti negativi e accuse fobiche che mettono in dubbio la genuinità della sua incredibile perdita di peso.non ha mai preteso di essere diversa da quella che è“, scrive in un post su Instagram. “Nella mia esperienzae di lavoro con lei l’ho vista attraversare molti alti ...

No, il dimagrimento di Adele non è una notizia è un fatto personale e come tale andrebbe trattato. Certo, la cantante inglese è un personaggio pubblico sotto la lente di ingrandimento del giudizio col ...

L'ex personal trainer di Adele ha spiegato che la cantante non ha mai desiderato diventare "magra". La diva 32enne ha recentemente mostrato di aver perso moltissimo peso dopo una dieta e un cambio rad ...

