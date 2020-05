Uomini e Donne | anticipazioni venerdì 8 maggio | novità per Gemma | Giovanna e

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ultima puntata settimanale di “” di Maria De Filippi oggi, venerdì 8. Una puntata che decisamente i fan del dating-show non devono perdere! Prima di tutto tornerà in studio un’amatissima coppia: stiamo parlando di Sossio Aruta (il quale, ricordiamolo, è fresco di terzo posto al “Grande Fratello Vip”) e di Ursula Bennardo. Torneranno negli studi Elios non perché le cose vadano male tra loro: tutt’altro! Infatti dalleabbiamo saputo che Sossio chiederà la mano alla madre della sua figlioletta Bianca davanti alle telecamere, come alla fine dell’anno scorso aveva fatto Riccardo Guarnieri con Ida Platano! Lo si è immaginato, perché gli spoiler l’hanno visto inginocchiato ed elegante davanti alla sua dolce metà. Aveva con un mazzo di fiori in mano: dei ...