UBI Banca | utile netto 1° trimestre sale a 93 | 6 milioni euro

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – UBIconferma a inizio 2020 solidi risultati economici e patrimoniali. Nel primodell’anno, che include i primi impatti dell’emergenza Covid19, l’si è attestato a 93,6, più che raddoppiato rispetto ai 38,1del 4°2019 ed in aumento del 12,2% rispetto agli 83,4 del 1°2019. Il risultato sconta anche “significative rettifiche” aggiuntive sulle inadempienze probabili nei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid19. Il risultato della gestione operativa si è attestato a 320, in leggera crescita rispetto ai 317,7registrati nel 1°2019. Si mantiene resiliente il margine d’interesse a 405,2, sostanzialmente in linea con i 412del 4°2019, mentre il confronto con il pari periodo ...