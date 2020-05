Tiger King: Nicolas Cage è Joe Exotic nel video deepfake (Di venerdì 8 maggio 2020) Nicolas Cage anticipa i tempi comparendo nel ruolo di Joe Exotic in un accurato video deepfake ispirato alla serie Netflix Tiger King. Dopo l'annuncio dell'ingaggio della star Nicolas Cage nel ruolo di Joe Exotic, protagonista della docuserie Netflix Tiger King, in uno show per CBS, arriva anche il video deepfake dedicato a Cage. il video attinge al materiale mostrato da Netflix nella docuserie sostituendo il volto di Nicolas Cage a quello del vero Joe Exotic. Va detto che le fattezze di Cage si sposano molto bene con la caratteristica acconciatura del protagonista di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, assurto a fama improvvisa dopo il successo della docuserie Netflix. e pensare che questo è solo un assaggio, visto che prossimamente Nicolas Cage ... Leggi su movieplayer Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una (di due) nuove serie a tema «Tiger King»

