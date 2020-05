Sannio Boxe | Pisaniello | “Gli amatoriali non abbandonino il pugilato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La fase 2 del Covid-19 preoccupa un po’ tutti e il mondo del pugilato – e dello sport in generale – ha subito una drastica battuta d’arresto che ha messo in ginocchio molte realtà. A tal riguardo il Presidente della, Valerio, lancia l’appello: «Il Covid-19 ha segnato un’era per la nostra storia e sicuramente questo 2020 si è reso un anno spartiacque. Le associazioni sportive – come tutti i settori – hanno subito un duro colpo e si sono ritrovate a fare i conti con un drastico arresto della propria attività. Questo vuol dire che di colpo ci siamo ritrovati senza atleti e, parallelamente, a fare i conti con i propri bilanci rimasti senza entrate. La chiusura imminente ha fatto sì che i nostri conti rimanessero a secco e questo senza aiuti ...