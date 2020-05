Rai5 – “Il turco in Italia” di Rossini – Dirige Riccardo Chailly (Di venerdì 8 maggio 2020) “Il turco in Italia” è la tredicesima opera di Gioachino Rossini, scritta per il Teatro alla Scala nel 1814. Il dramma buffo in due atti, su libretto di Felice Romani, viene proposto da Rai Cultura venerdì 8 maggio 2020 alle ore 10.00 su Rai5 nell’edizione scaligera andata in scena al Teatro Ponchielli di Cremona nel … L'articolo Rai5 – “Il turco in Italia” di Rossini – Dirige Riccardo Chailly proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali “Il turco in Italia” di Rossini su Rai5 – Dirige Riccardo Chailly

"Il padre" - su Rai5 l'opera teatrale di Zeller

