Napoli, ripresa allenamenti individuali posticipata a domenica (Di venerdì 8 maggio 2020) Si attende il risultato del secondo test del tampone: Napoli rimanda il ritorno a Castelvolturno per gli allenamenti Cambio di programma in casa Napoli: slitta di un giorno la data della ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno. Secondo quanto riportato dall'Ansa, contrariamente a quanto riferito in precedenza, l'esito del secondo ciclo di tamponi agli azzurri non è ancora stato analizzato completamente. Pertanto, il rientro al centro sportivo per le sedute di allenamento individuali è rimandato a domenica mattina.

Ripresa allenamenti Napoli - gli uomini di Gattuso tornano in campo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ripresa Napoli, la ripresa da domenica. Ritardo nella consegna del 2° tampone La Gazzetta dello Sport Fase 2: Napoli vara «tariffa Covid», il taxi a prezzo fisso e corse a 6 euro

L'Amministrazione comunale di Napoli ha approvato la tariffa fissa e vantaggiosi sconti per l'utilizzo del servizio taxi a Napoli nella fase 2 dell'emergenza epidemiologica. Lo rende noto in un comuni ...

Sky, Ugolini sulla ripresa: "Rischio contagio c'è oggi e anche a settembre"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto al microfon ...

