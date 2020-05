Lino Banfi dona orecchiette e sugo ai senzatetto di Roma

zazoomnews : Lino Banfi regala 270 chili di orecchiette e sugo piccante “porca putténa” ai senzatetto - #Banfi #regala #chili… - gisellaruccia : @aeneasgladius Si dice 'Baaaar', Lino Banfi ha distrutto la reputazione di una città perbene. - Ayachan707 : @_Call_Me_Liv Si...il mio commento poteva essere frainteso, infatti ho preferito mettere le mani avanti. ^^;;;; Se… - SurgeOfSilence : E questo è tutto ciò che so della Madonna Benedetta dell'Incoroneta. - zazoomblog : Lino Banfi regala 270 chili di orecchiette e sugo piccante “porca putténa” ai senzatetto - #Banfi #regala #chili… -

Lino Banfi ha donato 270 chili di orecchiette e 500 vasetti di sugo ai senzatetto di Roma come sostegno in questo momento di estrema difficoltà. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 09/05/2020 Bel gesto di so ...Una consegna speciale fatta di persona all’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, per portare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. È la sintesi del gesto di solidarietà che Lino B ...