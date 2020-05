Lagarde snobba la Corte tedesca | “La Bce va avanti | risponde solo a istituzioni Ue”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Francoforte, 8 mag – L’Unione europea è appesa a un filo. La sentenza dellacostituzionale, infatti, non poteva non sortire effetti. Anche perché quella sentenza rappresenta per la Bce un vero e proprio ultimatum. In soldoni: o la Banca centrale europea dimostra che il Quantitative easing (Qe) non è sproporzionato, oppure la Bundesbank – principale azionista della Bce – non vi parteciperà. Facendo di fatto saltare l’eurozona. Ladi Karlsruhe ha dato tre mesi di tempo alla Bce perre. Ma Christineha già risposto, e non nella maniera più gentile: «Noi rendiamo conto al Parlamento europeo e ricadiamo sotto la giurisdizione delladi giustizia», non certo sotto quella dellao del Bundestag. Tradotto: i vostri ultimatum non ci tangono. Lamostra ...