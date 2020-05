Kill-Bill è l’app per ordinare al ristorante quando riaprirà (Di venerdì 8 maggio 2020) (Foto: Kill-Bill)Dicono le regole della buona educazione che non si dovrebbe tenere il telefono sul tavolo mentre si mangia. Ma se questo può aiutare a contenere la diffusione del coronavirus, uno strappo ai precetti del galateo è il benvenuto. quando i ristoranti riapriranno con tutte le dovute cautele (al momento la data è fissata al 1° giugno), lo smartphone potrebbe sostituire, infatti, il contatto con il cameriere, limitando le occasioni di contagio e anche l’uso di mascherine e guanti. In questo senso è stata sviluppata Kill-Bill, un’app ideata da due giovani di Viterbo. Come funziona: i clienti del ristorante trovano al tavolo un QR code da scansire, che permette di accedere al menu e di fare l’ordine. Tre i vantaggi: niente faldoni di carta da sanificare in continuazione, zero contatto con il cameriere (che dovrebbe in ogni ... Leggi su wired Uma Thurman - un compleanno speciale per la diva di Kill Bill

L’hanno messa a punto due ragazzi di Viterbo. Grazie alla scansione di un QR Code posizionato sui tavoli si potrà inviare la comanda al cameriere che la visualizza sul proprio dispositivo e la inoltra ...

Scienza e Tecnologia - Questo grazie ad una nuova app denominata " Kill-Bill ". Propone un menù digitale, raggiungibile da qualsiasi smartphone, tramite un QR Code lasciato sui tavoli del ristorante.

