Girls Like You: la prima web serie lesbo con Veronica Satti protagonista (VIDEO) (Di venerdì 8 maggio 2020) La quarantena ha spinto molte persone ad impiegare il proprio tempo in progetti artistici amatoriali e se ieri ho dato spazio alla web serie LGBT di Luca Carano (con protagonista Federico Cesari di Skam Italia e Matilda de Angelis) oggi vi parlo di un’altra web serie a tinte rainbow, Girls Like You di Rosy Di Carlo, che vede protagonista l’ex gieffina Veronica Satti. Rosy Di Carlo oltre ad essere autrice è anche l’attrice che interpreta Elena (con l’accento sulla seconda E) e recentemente è stata vista (in replica) anche a Ciao Darwin in qualità di rappresentante del portale Diva & Lesbica nella puntata Gay Pride contro Family Day. Veronica Satti invece è la figlia di Bobby Solo nonché ex gieffina di Barbara d’Urso. Archiviata la relazione con Valentina (la ragazza che abbiamo visto al GF con lei), recentemente ha ... Leggi su bitchyf (Di venerdì 8 maggio 2020) La quarantena ha spinto molte persone ad impiegare il proprio tempo in progetti artistici amatoriali e se ieri ho dato spazio alla webLGBT di Luca Carano (conFederico Cesari di Skam Italia e Matilda de Angelis) oggi vi parlo di un’altra weba tinte rainbow,You di Rosy Di Carlo, che vedel’ex gieffina. Rosy Di Carlo oltre ad essere autrice è anche l’attrice che interpreta Elena (con l’accento sulla seconda E) e recentemente è stata vista (in replica) anche a Ciao Darwin in qualità di rappresentante del portale Diva & Lesbica nella puntata Gay Pride contro Family Day.invece è la figlia di Bobby Solo nonché ex gieffina di Barbara d’Urso. Archiviata la relazione con Valentina (la ragazza che abbiamo visto al GF con lei), recentemente ha ...

