Coronavirus | oltre 30mila morti da inizio epidemia Inail | 37 000 contagi sul lavoro

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 8 maggio 2020), il bilancio di venerdì 8 maggio 2020: 243in un giorno. Continua il calo dei positivi. ROMA –, il bilancio di venerdì 8 maggio 2020. Trend stabile in Italia con i numeri che continuano a diminuire molto lentamente. I casi totali delle ultime 24 ore sono stati 1.327 con una crescita dello 0,6% e un numero inferiore di poco più di 70 unità in confronto con la giornata precedente. Stabile anche il rapporto tra malati e tamponi fermo al 2,1% con un malato ogni 50 test., il bilancio di venerdì 8 maggio 2020 Un bilancio di venerdì 8 maggio 2020 che conferma il calo della pressione sui servizi sanitari. Sono 143 le persone in meno in terapia intensiva rispetto a giovedì mentre diminuiscono di 538 unità i ricoverati. -982, invece, gli italiani in isolamento domiciliare. In ...