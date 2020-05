Coronavirus, guarite altre 2.407 persone. In calo i contagi (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Bollettino quotidiano della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia. I decessi in Italia le vittime sono adesso più di 30mila: confermate 30.201. Oggi infatti sono morte altre 243 persone (ieri i decessi erano stati 274) mentre gli altri dati restano sostanzialmente stabili rispetto ai giorni scorsi. Prosegue il calo dei malati, ovvero delle persone attualmente positive: 1.663 in meno rispetto alla giornata di ieri, quando il calo era stato di 1.904. Rilevati poi meno contagi nelle ultime 24 ore rispetto a ieri: 1.327, ieri ne erano stati registrati 1.401. Buone notizie dai reparti ospedalieri. In netto calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove ad oggi si trovano 1.168 persone: 143 pazienti in meno rispetto a ieri. Ricoverati con sintomi in ospedale ci sono invece 14.636 paziente, anche in questo caso netto calo: 538 meno di ieri. Mentre in ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - il nuovo progetto di Zaia : la Banca del plasma delle persone guarite

