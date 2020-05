Coronavirus | Brusaferro | La curva continua a decrescere | anche in Lombardia Ma gli

(Di venerdì 8 maggio 2020) La prima analisi sugli effetti della riapertura sarà possibile solo fra una settimana. Per il 12% dei deceduti il Covid era solo una concausa, fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità nella sua conferenza stampa. Sul calcio "ci muoveremo in accordo con gli altri paesi europei"....

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, continua la discesa dei #contagi. Vittime quasi a quota 30mila #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, continua la discesa dei #contagi. Il 50% dei nuovi casi sono in #Lombardia #ANSA - VittorioSgarbi : #coronavirus Buongiorno, questa classifica inquieta. - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: Brusaferro: “Soltanto la prossima settimana avremo i dati della fase 2”… - tuononnopirata : @Hellbrus1 Sai che Burioni mi ha bloccata dopo che ho twittato l’articolo del Tempo? E nemmeno lo seguivo tra l’alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brusaferro

13:34Coronavirus, in uno studio Unipa nuove strategie per contrastare le infiammazioni 13:33Presunto boss di Misilmeri morto in carcere per Coronavirus, s'indaga per omicidio colposo 13:29“Ovetto con ...Milano, 8 mag. (askanews) - La curva è decrescente e questo è un dato positivo. Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa al ...