Coronavirus, 270mila morti in tutto il mondo. Usa, positiva la portavoce di Mike Pence. New York, muore un bimbo per un'infiammazione forse collegata a Covid-19 (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.877.914 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 270.537 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.259.777 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa, segue l'Italia, secondo i dati della Johns Hopkins University. E ci sarebbe la prima vittima tra i più piccoli: un bambino di cinque anni morto a New York. Katie Miller, la portavoce del vicepresidente americano Mike Pence, è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha reso noto Donald Trump, precisando che la donna non ha avuto contatti con lui ma che ha invece trascorso del tempo con il suo vice. Muore un bimbo di 5 anni Secondo quanto afferma il governatore dello ...

Il numero è stato calcolato sulla base di una nuova elaborazione dell'Ons, l'Istat britannico, che aggiunge al conto delle vittime anche 3.417 decessi la cui causa era dubbia. Sembra che nel suo disco ...

PARIGI, 8 MAG - Sono oltre 270mila i morti provocati dal coronavirus nel mondo, stando ad un conteggio della Afp.

