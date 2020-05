Assassin’s Creed: ecco il nuovo trailer del prossimo titolo “Valhalla” (Di venerdì 8 maggio 2020) Assassin’s Creed, ecco il nuovo trailer di Valhalla. Dall’Inside Xbox arriva il video del nuovo titolo della serie Ubisoft. Arriva il nuovo trailer per il prossimo Assassin’s Creed, denominato Valhalla. L’ultima fatica di Ubisoft Montreal, di cui questo sarà il terzo gioco della serie realizzato, conferma i rumors su un capitolo incentrato sulla mitologia nordica. Il gioco sarà quindi ambientato tra Scandinavia e la Gran Bretagna, dove di preciso ancora non si sa. Inoltre il gioco dovrebbe uscire verso la fine dell’anno anche se manca ancora una data definitiva. Valhalla sarà il primo capitolo della saga realizzato per la prossima generazione di console. E’ finalmente uscito il tanto atteso trailer dell’ultimo capitolo della saga di Assassin’s Creed, popolarissimo gioco di Ubisoft. Assassin’s Creed ... Leggi su 2anews Xbox X - ecco i giochi della nuova console svelati : c’è Assassin’s Creed Valhalla

Xbox Series X mostra i muscoli : Assassin’s Creed Valhalla e tutti i nuovi giochi di Inside Xbox

Assassin’s Creed Valhalla : Svelato il Gameplay durante l’Inside Xbox May Episode (Di venerdì 8 maggio 2020) Assassin’sildi Valhalla. Dall’Inside Xbox arriva il video deldella serie Ubisoft. Arriva ilper ilAssassin’s, denominato Valhalla. L’ultima fatica di Ubisoft Montreal, di cui questo sarà il terzo gioco della serie realizzato, conferma i rumors su un capitolo incentrato sulla mitologia nordica. Il gioco sarà quindi ambientato tra Scandinavia e la Gran Bretagna, dove di preciso ancora non si sa. Inoltre il gioco dovrebbe uscire verso la fine dell’anno anche se manca ancora una data definitiva. Valhalla sarà il primo capitolo della saga realizzato per la prossima generazione di console. E’ finalmente uscito il tanto attesodell’ultimo capitolo della saga di Assassin’s, popolarissimo gioco di Ubisoft. Assassin’s...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - Digital_Day : Gli annunci per Xbox Series X hanno avuto un che di prevedibile, ma non sono mancati i contenuti.… - infoitscienza : Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft dichiara che non sarà il gioco più lungo o più grande della serie - infoitscienza : Assassin's Creed Valhalla 'non sarà il gioco più lungo o più grande della serie' - infoitscienza : Assassin’s Creed Valhalla: Sarà possibile visitare Stonehenge! -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed Tony Curtis: filmografia e curiosità CINEblog.it