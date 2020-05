Viviano: «I calciatori fanno quello che gli viene detto. Quando si deciderà di ripartire accetteranno» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Corriere Bologna intervista l’ex portiere Emanuele Viviano. Dice che i calciatori accetteranno di ripartire Quando sarà loro detto di farlo. «L’intero sistema, al di là del calcio, deve ripartire: serviranno intelligenza e precauzioni, anche se a volte Quando c’è molto denaro in ballo intelligenza e razionalità sono poche. I calciatori fanno ciò che gli viene detto, come Quando furono costretti a giocare l’ultima surreale giornata prima dello stop. Quando si deciderà di ripartire a giocare i calciatori accetteranno. I discorsi sul fatto che sono strapagati lasciano il tempo che trovano» Sulle paure di contagi tra i calciatori. «Ognuno di noi ha famiglia e parenti, si rischia di contagiare chi non è in grado di sopportare il virus. Tra i calciatori infetti nessuno ha avuto problematiche gravi, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Corriere Bologna intervista l’ex portiere Emanuele. Dice che iaccetteranno disarà lorodi farlo. «L’intero sistema, al di là del calcio, deve: serviranno intelligenza e precauzioni, anche se a voltec’è molto denaro in ballo intelligenza e razionalità sono poche. Iciò che gli, comefurono costretti a giocare l’ultima surreale giornata prima dello stop.si deciderà dia giocare iaccetteranno. I discorsi sul fatto che sono strapagati lasciano il tempo che trovano» Sulle paure di contagi tra i. «Ognuno di noi ha famiglia e parenti, si rischia di contagiare chi non è in grado di sopportare il virus. Tra iinfetti nessuno ha avuto problematiche gravi, ...

