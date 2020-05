Streets of Rage 4: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di giovedì 7 maggio 2020) Chi è cresciuto con le sala giochi negli anni 90 avrà giocato almeno una volta un beat ‘em up, ossia un picchiaduro a scorrimento 2D come Streets of Rage. A distanza di ben 26 anni arriva il quarto capitolo ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Streets of Rage 4, disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One via Game Pass. Il beat ‘em up nonostante fosse un genere molto in voga in quegli anni è apprezzato da molti anche ai giorni d’oggi, per questo continuano ad esserci sul mercato picchiaduro 2D a scorrimento di ogni genere, tuttavia quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un classico. Streets of Rage 4 Recensione La saga di Streets of Rage è celebre quanto quella di Final Fight, una serie che coloro che hanno avuto la fortuna di vivere gli anni 90 ricorderanno. Quante giornate avete trascorso in sala ... Leggi su gamerbrain Streets of Rage 4 è ora disponibile su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch

Streets of Rage 4 per PS4 e Switch riceverà una fantastica Collector's Edition

Streets of Rage 4 ha finalmente una data di uscita ed è dietro l'angolo (Di giovedì 7 maggio 2020) Chi è cresciuto con le sala giochi negli anni 90 avrà giocato almeno una volta un beat ‘em up, ossia un picchiaduro a scorrimento 2D comeof. A distanza di ben 26 anni arriva il quarto capitolo ed oggi vogliamo condividere con voi ladiof4, disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One via Game Pass. Il beat ‘em up nonostante fosse un genere molto in voga in quegli anni è apprezzato da molti anche ai giorni d’oggi, per questo continuano ad esserci sul mercato picchiaduro 2D a scorrimento di ogni genere, tuttavia quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un classico.ofLa saga diofè celebre quanto quella di Final Fight, una serie che coloro che hanno avuto la fortuna di vivere gli anni 90 ricorderanno. Quante giornate avete trascorso in sala ...

PokeMillennium : Lottiamo ed avanziamo negli stage, facciamo un nuovo record su Streets of Rage 4 oggi alle 18:30 su Twitch con iPr… - FrancisMayCry : RT @Ricciotto_: Ormai lo saprete tutti, ma #StreetsofRage4 è una figata pazzesca. Ne parlo su Rolling Stone Arcade, con la colonna sonora c… - NintendOnTweet : Streets of Rage 4, edizione fisica in arrivo anche per l’Europa? - WorldRetrogames : È uscito un nuovo video Gameplay Retrogames World: Axel Stone e Blaze Fielding sono tornati e non sono soli....su S… - Ricciotto_ : Ormai lo saprete tutti, ma #StreetsofRage4 è una figata pazzesca. Ne parlo su Rolling Stone Arcade, con la colonna… -