Snam | nel primo trimestre 2020 utile netto in rialzo

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Snam, che si e' riunito sotto la presidenza di Luca Dal Fabbro, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2020.I ricavi totali ammontano a 691 milioni di euro, in aumento di 52 milioni di euro, pari all'8,1%, rispetto al primo trimestre 2019. I ricavi regolati registrano un aumento di 41 milioni di euro, pari al 6,7%.Il margine operativo lordo ammonta a 567 milioni di euro, in aumento di 25 milioni di euro (+4,6%) rispetto al primo trimestre 2019.L'utile netto ammonta a 298 milioni di euro, in aumento di 15 milioni di euro, pari al 5,3%, rispetto al primo trimestre 2019 a seguito del positivo andamento della gestione operativa e della riduzione degli oneri finanziari netti. L'utile prima delle imposte e' cresciuto di 11 milioni di euro (+2,8%).L'utile operativo ammonta a 380 ...

