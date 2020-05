Russiagate | colpo di scena | cadono le accuse contro Flynn | l’ex consigliere di Trump Il

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il dipartimento di giustizia americano ha lasciato cadere lel’exalla sicurezza nazionale Michael, coinvolto nele messo in stato di accusa dal procuratore speciale Robert Mueller. Un vero e propriodi, dopo chesi era dichiarato colpevole di aver mentito all’Fbi a proposito dei cuoi contatti segreti con un diplomatico di Mosca. La decisione è arrivata dopo che lo scorso mese Donaldaveva detto di considerare la grazia per il suo ex. Il presidente degli Stati Uniti Donaldsi è detto molto felice per il suo ex. Secondo quanto scrive Politico, i vertici del dipartimento di Giustizia, incluso il ministro William Barr, in base a prove recenti sono arrivati alla conclusione che l’interrogatorio condotto dall’Fbi, quattro giorni dopo l’insediamento ...