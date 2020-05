Ottati-Castelcivita | interforze cattura mandria 70 bovini vaganti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Prefettura di Salerno rende noto che è stata portata a compimento nella giornata di ieri una complessa operazione che ha consentito ladi animali– unacirca 70 capi– nel territorio dei comuni di. Nel particolare: “Il fenomeno degli ‘animali’ ha assunto, nel tempo, in provincia di Salerno, un elevato livello di criticità per molteplici profili: da un lato, per i danni provocati alle attività agricole e al territorio, dall’altro per la sicurezza e l’incolumità pubblica e per gli aspetti sanitari riguardanti la trasmissione di patologie all’uomo. Il lavoro condotto dalla ‘cabina di regia’ istituita in Prefettura, con il coinvolgimento di Regione Campania – UOD Prevenzione e Sanità ...