Orlando (Pd): Stato entri nel cda delle imprese che ricevono finanziamenti. Ecco che cosa propone il vicesegretario Pd e perché Dare un posto allo Stato nel cda delle imprese che ricevono finanziamenti. Questa la proposta del vicesegretario Pd Andrea Orlando, in un'intervista a La Stampa. Secondo Orlando, bisognerebbe valutare "se lo Stato debba entrare per …"

Sanità : Orlando (Pd) e Crimi (M5S) - riportare la sanità alla competenza dello Stato

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Stato Orlando: soldi alle imprese sotto il controllo dello Stato Imola Oggi Orlando: “Lo Stato nelle imprese per controllare gli impegni”

ROMA. Dopo mesi di convivenza molto pacifica con i Cinque stelle, da qualche settimana il Pd tiene il punto su ogni questione e in questa intervista a La Stampa il numero due del partito, Andrea Orlan ...

Pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodo ...

