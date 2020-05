Nina Moric ferma la diretta social del figlio Carlos e si infuria con gli haters: “Se fossi in voi mi vergognerei” (Di giovedì 7 maggio 2020) I rischi dei social network sono ormai noti, ne sa qualcosa anche Nina Moric che è scesa in campo per difendere il figlio Carlos Maria, nato dalla relazione con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Il ragazzo, ora diciassettenne, ha deciso di interagire con i followers della madre direttamente dal suo account Instagram ma qualcosa è andato storto e la showgirl croata è intervenuta per fermare e cancellare la diretta. Tanti complimenti al baby Corona ma anche commenti ritentuti inopportuni, tra richieste specifiche su psicologi o autismo, i leoni da tastiera si sono letteralmente scatenati. La diretta è stata dunque sospesa: “Ma cosa ti dicono ma basta così“, la Moric ha interrotto il figlio e nelle stories successive si è scagliata contro gli haters: “Carlos ha voluta fare una diretta sul mio profilo Instagram. Spesso e ... Leggi su ilfattoquotidiano Nina Moric cancella la diretta del figlio Carlos Maria : ecco cosa è successo

