Lavoratori stranieri | una sanatoria generalizzata è necessaria e urgente

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il tema della cosiddetta regolarizzazione deimigranti è al centro del dibattito politico. Attenzione a non liquidarlo esclusivamente come una questione di carattere umanitario. Rilevanti sono le implicazioni, per la società italiana nel suo complesso, di una scelta che si rivela sempre piùed. È in primo luogo in discussione l’unità della classe lavoratrice. Non è ammissibile che vi sianoche siano, come abbiamo visto proprio durante i periodi più acuti e rigidi della quarantena, costretti a prestare la loro opera indispensabile in condizioni di ricatto, capolarato e sfruttamento, dovute proprio al loro status di clandestini privi di diritti, dei quali si può abusare a piacimento. Parliamo di braccianti, rider, colf, badanti e di molte altre ed altri attivi nei settori più ...