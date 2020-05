In Italia, Spagna e Grecia la recessione sarà più dura che nel resto d’Europa (Di giovedì 7 maggio 2020) Orizzonti cupi ci attendono. Che la ripresa post Covid-19 sarebbe stata difficile per tutta Europa era chiaro, ma la conferma nei numeri non si è fatta attendere: per bocca del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni mercoledì mattina è arrivata la pietra tombale sulle speranze di ripresa per l’Italia, scritta nero su bianco nelle previsioni economiche per l’eurozona. Certo, nell’Unione le eccezioni non mancheranno, ma il destino del Belpaese è piuttosto fosco: -9,5 per cento del Prodotto interno lordo nel 2020, con un rimbalzo del +6,5 per cento per il 2021. Insomma, mentre Germania, Croazia, Austria e Slovacchia nel 2021 recupereranno i livelli di output di fine 2019, Italia, Spagna e Paesi Bassi resteranno nettamente al di sotto. Una stima buissima, ma «fin troppo ottimista» secondo Carlo Stagnaro, direttore ... Leggi su linkiesta In Italia - Spagna e Grecia la recessione sarà più dura che nel resto d’Europa

Il Segreto : questo mese sarà svelato in Spagna - In Italia alla fine del 2020. Quale sarà : le ipotesi

Mourinho ricorda : «Unico a vincere in Italia - Spagna e Inghilterra» (Di giovedì 7 maggio 2020) Orizzonti cupi ci attendono. Che la ripresa post Covid-19 sarebbe stata difficile per tutta Europa era chiaro, ma la conferma nei numeri non si è fatta attendere: per bocca del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni mercoledì mattina è arrivata la pietra tombale sulle speranze di ripresa per l’, scritta nero su bianco nelle previsioni economiche per l’eurozona. Certo, nell’Unione le eccezioni non mancheranno, ma il destino del Belpaese è piuttosto fosco: -9,5 per cento del Prodotto interno lordo nel 2020, con un rimbalzo del +6,5 per cento per il 2021. Insomma, mentre Germania, Croazia, Austria e Slovacchia nel 2021 recupereranno i livelli di output di fine 2019,e Paesi Bassi resteranno nettamente al di sotto. Una stima buissima, ma «fin troppo ottimista» secondo Carlo Stagnaro, direttore ...

Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di Massimo Bassetti. Peggio dell’Italia? Il governo ultraideologizzato di Madrid - EleonoraEvi : In uno scandaloso scambio di battute, un operaio chiede al #PremierOlandese #Rutte di 'non dare soldi all'Italia e… - pisto_gol : In “Diavoli”, bella fiction con Alessandro Borghi Patrick Dempsey e Kasia Smutniak si riporta-fedelmente-quello che… - fedlord93 : @Zot_64 Si è spiegato, ma Karlsruhe ha posto determinate condizioni sui limiti del pspp: basta deviazioni su Capita… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus : Mercoledi 6 Maggio (ieri) Secondo dato più alto di sempre di nuovi casi. USA di netto s… -