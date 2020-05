Il deputato della Lega fuori di sé: “Cortei delle zecche rosse il 25 aprile e il primo maggio”. E difende i neofascisti che commemorano Ramelli (Di giovedì 7 maggio 2020) “Il 25 aprile e il primo maggio abbiamo visto cortei delle zecche rosse rimasti impuniti. Invece i quattro ragazzi che hanno portato i fiori a Sergio Ramelli sono stati multati”. È lo sfogo, alla Camera, del deputato della Lega, Luca Toccalini. Che se la prende con la maggioranza, tirando in ballo i “comunisti”: “In questo Paese se sei comunista o di sinistra le leggi non valgono. Se la pensi in modo normale invece vieni punito”. In Aula si stava discutendo il decreto Covid. L'articolo Il deputato della Lega fuori di sé: “Cortei delle zecche rosse il 25 aprile e il primo maggio”. E difende i neofascisti che commemorano Ramelli proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : positivo un deputato della Lega

Coronavirus - deputato della Lega positivo : sei colleghi in quarantena. Obbligo mascherina per chi interviene - parlamentari anche in tribuna

Lega Modica, Minardo: no a maxisanatoria migranti per mondo agricolo, un'assurdità

Modica 7 maggio 2020 – “No a maxisanatoria. Un’assurdità per evitare di affrontare i reali problemi degli italiani”. “Non è questa la soluzione per aiutare il mondo agricolo, la diffusione dell’illega ...

Orlando e lo 'Stato nelle aziende': il Pd smentisce, intervista diventa caso

'Se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nei Cda'. Un titolo 'forzato' e scoppia il caso del giorno. Al centro è l'ex ministro, ora deputato e vice segretario del Pd Andrea Orlando, che ha ...

