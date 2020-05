Fase 2 e ripresa delle attività produttive. Sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza. L’8 maggio il webinar di Cifa per informare Pmi e professionisti (Di giovedì 7 maggio 2020) Avviata la Fase 2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila euro. A queste tematiche, in particolare alle modalità di accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle Pmi, è dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive: ... Leggi su lanotiziagiornale Fase 2 : Crimi - ‘ripresa passa anche da rispetto ambiente - bene Fraccaro’

Fase 2 : Crimi - ‘ripresa passa anche da rispetto ambiente - bene Fraccaro’

Serie A - inizia la fase 2. Il Premier Conte : "Convocheremo il mondo dello sport per un vertice sulla ripresa" (Di giovedì 7 maggio 2020) Avviata la2, da lunedì 4 maggio le attività imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100%spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuità dei processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, lepotranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila euro. A queste tematiche, in particolaremodalità di accesso ai fondi e agli strumenti didestinatiPmi, è dedicato il webinar Covid-19 eattività: ...

capuanogio : Possibile slittamento di una settimana per la ripresa degli allenamenti in #PremierLeague. Il governo ha rimandato… - BorsaItalianaIT : Raffaele Jerusalmi, AD di @BorsaItalianaIT: “Ora che è iniziata la seconda fase di questa emergenza desideriamo che… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #COVID19, #fase2: ‘Beta Test’ al via in 5 scuole torinesi per sperimentare e analizzare le misure… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ??? In questi giorni appare cruciale un dato come R0. A sorpresa non è però la #Lombardia la regione che fa temere una ri… - CDQLOstiense : Fase 2, le strisce blu a pagamento fanno discutere. I negozianti: 'La ripresa va aiutata, gratis fino a giugno'… -