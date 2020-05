Cambiamenti climatici | l’umanità potrebbe estinguersi nel 2050

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Arriva l’allarme degli scienziati: la civilità umanascomparire in 30 anni, entro il, a causa deiFonte foto: PixabayLa civiltà umana, così come la conosciamo oggiin soli 30 anni, quando sarà il. A dipingere questo scenario apocalittico è lo studio scientifico condotto da David Spratt, direttore del Breakthrough National Centre for Climate Restoration di Melbourne, in Australia. Questa tragica evenienzaavvenire qualora, entro 30 anni, la temperatura media del nostro pianta si alzasse di 3° Centigradi, rispetto alla precedente epoca industriale. Ma la situazione non è irreparabile: c’è ancora tempo per rimediare e correggere il tiro. Sarebbe necessaria una mobilitazione globale contro le emissioni di CO2. In questo senso, ...