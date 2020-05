Via tutto | proprio tutto Ambra Lombardo azzarda | così non s’era mai vista

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Era già da mesi che si ipotizzava un’imminente rottura tra gli ex gieffinie Kikò Nalli, adesso è arrivata la conferma ufficiale. La coppia nata all’interno della spiata casa di Cinecittà è giunta ormai al capolinea e in realtà pochi rimarranno sorpresi dalla notizia. La prima dichiarazione arriva dalla giovane Professoressa appassionata di riflettori, anche se ha preferito mantenere un profilo basso, spiegando che sarà l’ex marito di Tina Cipollari a caricarsi di questa responsabilità. “È finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare. (…) Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”, queste le uniche parole rilasciate al settimanale DiPiù ...