Trump vuole chiudere la task force sul Coronavirus (perché Fauci lo contraddice sul laboratorio di Wuhan?) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Donald Trump ha intenzione di chiudere la task force sull’emergenza Coronavirus. L’indiscrezione, riportata dalla BBC, arriva mentre le infezioni da SARS-COV-2 arrivano a ventimila al giorno e i morti a mille. Gli Stati Uniti hanno attualmente 1,2 milioni di infezioni confermate da Coronavirus e oltre 70.000 decessi correlati, secondo la Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, che sta monitorando la pandemia. Trump vuole chiudere la task force sul Coronavirus (perché Fauci lo contraddice sul laboratorio di Wuhan?) Eppure il presidente USA sta pensando di mandare a casa gli esperti: “Mike Pence e la task force hanno fatto un ottimo lavoro, ma ora stiamo guardando un po’ a una forma diversa, ovvero a sicurezza e riapertura. E probabilmente creeremo un gruppo diverso per questo”, ha detto ieri durante una visita in Arizona. Lo stesso vice ... Leggi su nextquotidiano Trump vuole chiudere la task force sul coronavirus

Coronavirus - Nyt : “Donald Trump vuole chiudere la task force dell’immunologo Fauci”

