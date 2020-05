Rubate le ceneri di Elena Aubry, morta per una buca a Roma. La mamma: "Aiutatemi a ritrovarle" (Di mercoledì 6 maggio 2020) ″È una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di Elena”. Inizia così il post di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018 in sella alla sua moto a causa delle cattive condizioni dell’asfalto. Una scoperta fatta proprio nelle ore che hanno preceduto il secondo anniversario della morte della giovane. “Mai avrei pensato di dover fare una diretta per dire una cosa di questo genere. Sono appena uscita dai carabinieri, è successa una cosa allucinante. Domani è l’anniversario della morte di mia figlia. Hanno aperto il sepolcro di Elena, dove erano le sue ceneri. Sono sparite. Qualcuno le ha Rubate. Abbiamo fatto denuncia e ora faccio un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto: so che molte persone volevano bene a Elena e sono andate a trovarla. ... Leggi su huffingtonpost Elena Aubry - denuncia della mamma sui social : “Rubate le sue ceneri” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ″È una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato ledi”. Inizia così il post di Graziella Viviano, ladi, la 25ennesu via Ostiense il 6 maggio 2018 in sella alla sua moto a causa delle cattive condizioni dell’asfalto. Una scoperta fatta proprio nelle ore che hanno preceduto il secondo anniversario della morte della giovane. “Mai avrei pensato di dover fare una diretta per dire una cosa di questo genere. Sono appena uscita dai carabinieri, è successa una cosa allucinante. Domani è l’anniversario della morte di mia figlia. Hanno aperto il sepolcro di, dove erano le sue. Sono sparite. Qualcuno le ha. Abbiamo fatto denuncia e ora faccio un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto: so che molte persone volevano bene ae sono andate a trovarla. ...

