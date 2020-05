Paquetà, storia di un amore mai sbocciato: il Milan ha due possibilità (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il matrimonio tra il Milan e Lucas Paquetà sembra essere giunto al capolinea. Un amore mai sbocciato, fatto di contrasti e punizioni che hanno spento gradualmente il fuoco della passione che ardeva nei primi mesi della sua avventura in rossonero. Il centrocampista classe '97 era riuscito a ritagliarsi un discreto spazio sotto la gestione tecnica di Gennaro Gattuso, collezionando un gol e due assist in 17 presenze ufficiali. Le prestazioni del brasiliano avevano attirato le attenzioni di... Leggi su 90min (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il matrimonio tra ile Lucas Paquetà sembra essere giunto al capolinea. Unmai, fatto di contrasti e punizioni che hanno spento gradualmente il fuoco della passione che ardeva nei primi mesi della sua avventura in rossonero. Il centrocampista classe '97 era riuscito a ritagliarsi un discreto spazio sotto la gestione tecnica di Gennaro Gattuso, collezionando un gol e due assist in 17 presenze ufficiali. Le prestazioni del brasiliano avevano attirato le attenzioni di...

