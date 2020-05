Minaccia di tagliare la gola ai familiari | arrestato

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – Ieri sera un 24enne di Monte Sacro ha inscenato l’ennesima sfuriata ai danni della propria famiglia. “Vi taglio laa tutti”: così il ragazzo si e’ rivolto ai, lanciando una sedia contro la vetrina della credenza del salone. Questa volta, tuttavia, la sorella del 24enne ha trovato la forza di superare la paura delle intimidazioni e delle ritorsioni, più voltete dall’uomo nei loro confronti, e ha chiesto aiuto agli agenti del Commissariato Fidene e del Reparto Volanti, mediante segnalazione al Nue (il ‘112’, ndr). Il giovane, che aveva promesso di attendere i poliziotti dietro la porta con due coltelli da cucina, e’ stato invece intercettato dagli agenti in strada e con molta fatica, visto lo stato di forte agitazione dello stesso, e’ stato condotto per i successivi accertamenti in ...

