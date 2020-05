L’imbarazzo di Bonafede in Aula | “Nessuna interferenza nella scelta del capo del Dap”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sulla graticola da domenica sera, oggi il ministro Alfonsoaffronta l’di Montecitorio. “Nel giugno 2018 non vi fu alcuna, diretta o indiretta,nomina deldipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Punto. Non c’è nient’altro da dire“. Così il Guardasigilli decide di cavarsela rispondendo a un’interrogazione durante il question time alla Camera. Per lui lo scandalo sulla mancata nomina di Nino Di Matteo al Dap si chiude qui. Le dichiarazioni bomba del magistrato però fanno male. Al ministro, che ne esce con le ossa rotte. Ai 5Stelle che, pur di difendere l’operato dell’inquilino di largo Arenula, se la prendono con il vicedi Gabinetto. Che, tra l’altro, smentisce tutto. Resta il dossier carceri. Con la vergognosa scarcerazione di 371 criminale, tra ...