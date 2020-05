Lady Gaga e BLACKPINK: svelate le date di uscita dei loro nuovi album (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il mondo del pop femminile può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dopo aver visto vecchie icone della musica tornare alla numero 1 con vecchi album (da Mariah Carey a Britney Spears fino a Madonna), ora le cose si fanno sul serio perché sono stati finalmente annunciate le uscite ufficiali di due nuovi album: quello di Lady Gaga e quello delle BLACKPINK (che con quest’ultima hanno pure collaborato in Chromatica nella traccia Sour Candy). L’album di Lady Gaga uscirà il prossimo 29 maggio (come ha annunciato lei stessa via social), mentre per quello delle BLACKPINK dovremmo aspettare ancora un paio di giorni, dato che uscirà a giugno. Forse la seconda settimana. Tuttavia, se di Chromatica di Lady Gaga conosciamo cover e tracklist, sulle BLACKPINK vige il più rigoroso silenzio. Chissà se conterrà a sua volta un feat con la ... Leggi su bitchyf Nek e Diana Del Bufalo cantano Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga e le origini siciliane: tutto quello che sappiamo Sky Tg24 Il nuovo album di Lady Gaga uscirà a maggio

Dopo essere stato rinviato causa coronavirus, Lady Gaga ha annunciato la nuova data d’uscita del suo nuovo disco, Chromatica, che sarà disponibile dal 29 maggio.

Lady Gaga, il nuovo album ‘Chromatica’ esce il 29 maggio

Il nuovo album di Miss Germanotta ha una nuova data di uscita. Lady Gaga, attraverso un post pubblicato sui social, ha annunciato che “Chromatica” arriverà nei negozi il prossimo 29 maggio. Inizialmen ...

