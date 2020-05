GTA 6 | il leak rivela i personaggi principali e la mappa in stile San Andreas

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 maggio 2020) I dettagli sul nuovo gioco di Grand Theft Auto potrebbero essere emersi online. Un presunto ex dipendente di Rockstar, la società scozzese dietro il franchising, ha fatto trapelare informazioni su Grand Theft Auto 6, inclusi i nomi dei, in un lungo post su Reddit. Un sesto capitolo del franchising automobilistico Grand Theft non è stata ancora confermata, ma si può presumere che sia in arrivo. Il post anonimo affermava che ladel gioco tanto atteso rispecchierà quella di GTA San, con tre cittàe una città più piccola. Tuttavia, apparentemente sarà più grande delle mappe di Grand Theft Auto 5 (GTA: V) e dello sparatutto Rockstar Red Dead Redemption 2 (RDR2) messi insieme. Gta 6: ultime notizie, mappe,, dettagli, novità e informazioni sul nuovo capitolo, quando ...