Gran Bretagna, viola il lockdown per l’amante: era consigliere di Johnson (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gran Bretagna, viola il lockdown per l’amante: era consigliere di Johnson. Lo scienziato Neil Ferguson aveva consigliato il premier sulle misure restrittive da adottare Lo scienziato che ha convinto il primo ministro britannico Boris Johnson a chiudere definitivamente il paese per l’emergenza coronavirus si è dimesso dal suo incarico dopo aver violato il lockdown. La … L'articolo Gran Bretagna, viola il lockdown per l’amante: era consigliere di Johnson proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Gran Bretagna - guida in romanì contro il Covid-19

