Diletta Leotta | la sua prima volta dopo la quarantena

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ecco una delle prime cose che ha fatto, la bionda conduttrice di Dazn, appena è stato possibile uscire, seppure con le precauzioni e le accortezze anti-contagio richieste dalle autorità. Tutti i dettagli in un post sui social… La situazione anomala che tutti stanno vivendo nell’emergenza sanitaria, anche nella “Fase 2” della ripresa post lockdown, riguarda pure i vip. I personaggi famosi non ne fanno mistero suiArticolo completo:: la sualadal blog SoloDonna

funrobrh01 : RT @celebrity_flesh: Diletta Leotta - an Italian sports presenter ?? #Nakedceleb #Nudecelebs @SexyyNudeCelebs @starsbras @ukfreaks3 @must… - revyourharleyup : diletta leotta da quando ha fatto gli ass shots ha guadagnato il mio follow e tutti i miei likes - bnotizie : FOTO ZOOM - Diletta Leotta: `Prima passeggiata dopo 58 giorni` - Marek28165 : @gzibordi Incrociamo le dita noi italioti.... Se beccano il ministro Speranza mentre va' a casa di Diletta Leotta siamo finiti... - wholockedbea : RT @VolpeReal: - Mamma perché mia sorella si chiama Diletta? - Perché a papà piace Diletta Leotta. - Grazie mamma! - Prego Giuseppe! -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

“Buongiorno, come stiamo messi a ricrescita?” Ha chiesto Ilary Blasi ai suoi attraverso le Instagram stories, taggando tra l’altro la sua hair stylist. La showgirl, bloccata come tutti da circa due me ...La nuova edizione di Ballando con le Stelle torna a settembre 2020. Lo ha ufficializzato la conduttrice storica Milly Carlucci, ospite da remoto della puntata di Vieni da Me del 5 maggio su Rai 1. Res ...