Dall’Ue previsioni cupe sul Pil italiano | -9 5% nel 2020

(Di mercoledì 6 maggio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Leeconomiche di primavera dell’Unione Europea hanno confermato che la pandemia di coronavirus provochera’ una gravissima recessione per l’Europa, “la piu’ grande della sua storia”, secondo quanto ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia.La presentazione di Gentiloni si e’ focalizzata principalmente su sei punti chiave. Innanzitutto, il calo del Pil, che neldovrebbe essere del 7,4% nell’Unione Europea e del 7,7% invece nell’eurozona, con un conseguente rimbalzo, nel 2021, del 6,1% nell’UE e 6,3 nell’eurozona, che pero’ non compensera’ le perdite di quest’anno. La crisi ha travolto tutta l’Europa, ma i numeri cambiano da Paese a Paese, anche se si registra comunque un’inflazione notevolmente piu’ debole a ...