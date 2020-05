Dalla guerra sul 5G al conflitto armato (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gian Micalessin Le navi americane sono già nel Sud Pacifico. Il virus può fare da scintilla I silenzi e le omissioni cinesi sul Coronavirus sono solo la goccia capace di far traboccare il vaso. La guerra vera, quella capace di degenerare in autentico confronto militare, è già in embrione sul fronte marittimo del Sud Pacifico e su quello tecnologico del G5. Sono le due sfide su cui la Cina non può arretrare e su cui gli Usa non possono concedere spazio. Entrambe sono direttamente connesse alla geopolitica di potenza e alla strategia globale delle due superpotenze. Far entrare la Cina nell'impiantistica occidentale del G5 significa mettere a rischio i settori della difesa basati sulle nuove piattaforme della Rete. Per capirlo, anche in relazione alla delicata posizione italiana, basta pensare alla commessa con cui Fincantieri s'è ... Leggi su ilgiornale Gino Bartali - a 20 anni dalla morte il ricordo dell’impresa più bella : il Tour del ’48 - “i francesi che s’incazzano” e la guerra civile evitata

Atto di Guerra che proviene dalla Calabria | Santelli dispone riapertura bar

Coronavirus - per l’Istat il debito pubblico sarà il peggiore dalla Grande Guerra (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gian Micalessin Le navi americane sono già nel Sud Pacifico. Il virus può fare da scintilla I silenzi e le omissioni cinesi sul Coronavirus sono solo la goccia capace di far traboccare il vaso. Lavera, quella capace di degenerare in autentico confronto militare, è già in embrione sul fronte marittimo del Sud Pacifico e su quello tecnologico del G5. Sono le due sfide su cui la Cina non può arretrare e su cui gli Usa non possono concedere spazio. Entrambe sono direttamente connesse alla geopolitica di potenza e alla strategia globale delle due superpotenze. Far entrare la Cina nell'impiantistica occidentale del G5 significa mettere a rischio i settori della difesa basati sulle nuove piattaforme della Rete. Per capirlo, anche in relazione alla delicata posizione italiana, basta pensare alla commessa con cui Fincantieri s'è ...

IsraelinItaly : A 20 anni dalla sua morte, ricordiamo oggi il Giusto fra le Nazioni Gino Bartali, grande campione del #ciclismo e d… - giorgiao78 : @matteosalvinimi Regolarizzarli per la stagione della raccolta!lo sporco lavoro lo vogliono fare solo rumeni e pove… - RobertoRenga : RT @mariobianchi18: Un genio fin dalla nascita. Bimbo prodigio, a 3 anni già recita in teatro, a 23 spaventa gli Usa alla radio con La guer… - kadreg1 : Fate sapere ai 5Stelle, che non hanno idea de ciò che significa lavoro, e alla ministra Catalfo in particolare, che… - mariobianchi18 : Un genio fin dalla nascita. Bimbo prodigio, a 3 anni già recita in teatro, a 23 spaventa gli Usa alla radio con La… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla guerra Dalla guerra sul 5G al conflitto armato il Giornale Disney, un regno magico invaso dalla pandemia

New York - C’era una volta il Magic Kingdom. Il Regno Magico di Disney. Un marchio che è simbolo stesso della “Fabbrica dei sogni” hollywoodiana e delle sue fortune globali. Ma Disney, reduce da un lu ...

I giochi di guerra nel Salto di Quirra LA LETTERA

«Il reale rapporto tra la famiglia Crociani e la Sardegna è ben descritto nella lettera che la principessa Camilla Borbone delle Due Sicile ha voluto dedicare, già prima di questa spiacevole vicenda, ...

New York - C’era una volta il Magic Kingdom. Il Regno Magico di Disney. Un marchio che è simbolo stesso della “Fabbrica dei sogni” hollywoodiana e delle sue fortune globali. Ma Disney, reduce da un lu ...«Il reale rapporto tra la famiglia Crociani e la Sardegna è ben descritto nella lettera che la principessa Camilla Borbone delle Due Sicile ha voluto dedicare, già prima di questa spiacevole vicenda, ...