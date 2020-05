Coronavirus, la Calabria è fuori dal tunnel: sempre più tamponi, sempre meno casi. TUTTI NEGATIVI i fuori sede rientrati dal Nord (Di mercoledì 6 maggio 2020) Su MeteoWeb l’avevamo scritto in tempi non sospetti: il rientro dei fuori sede dal Nord al Sud Italia non doveva preoccupare. Dopo due mesi di lockdown e in un contesto in cui ormai il Coronavirus non sta più circolando in modo significativo neanche nelle Regioni settentrionali, la probabilità che studenti o lavoratori che avevano sospeso l’attività e che quindi avevano necessità di tornare a casa dopo due mesi di enormi sacrifici, lontani dai loro affetti in un momento così delicato, erano bassissime. E infatti oggi la Regione Calabria ha fornito i dati dei primi 461 tamponi effettuati nei laboratori mobili installati Lunedì in autostrada, nelle stazioni e all’aeroporto di Lamezia Terme: sono risultati TUTTI negativi. Coronavirus, 7 ragioni per cui i rientri dal Nord non devono preoccupare il Sud: la pandemia non ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : a Reggio Calabria zero casi positivi su 354 tamponi effettuati

