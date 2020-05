Cinque proposte per la scuola, con il coraggio d'innovare (Di mercoledì 6 maggio 2020) Otto milioni di bambini, ragazzi, giovani non possono restare confinati nei recinti angusti delle piattaforme on-line, in un lockdown virtuale (“si tornerà a settembre con lezioni metà a scuola e metà a casa”). Bisogna smettere di pensare che la scuola debba continuare a essere quella che conoscevamo: uno spazio chiuso, con aule zeppe di banchi che accolgono fino a 30 alunni, stipati per 5, 6 ore dalla mattina all’ora di pranzo. È possibile fare scuola ovunque e in qualunque momento: per strada, nei boschi, nei parchi e in ogni momento, dall’alba al tramonto, in tempi e in luoghi diversi da quelli a cui la scuola tradizionale ci ha abituati. Trasformare la scuola tradizionale in una scuola diffusa nella città: una città educante.Perché la nuova scuola diventi la città-educante, ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - le cinque proposte di Matteo Salvini per l’emergenza economica

Coronavirus - cinque proposte per affrontare l'emergenza nelle carceri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Otto milioni di bambini, ragazzi, giovani non possono restare confinati nei recinti angusti delle piattaforme on-line, in un lockdown virtuale (“si tornerà a settembre con lezioni metà ae metà a casa”). Bisogna smettere di pensare che ladebba continuare a essere quella che conoscevamo: uno spazio chiuso, con aule zeppe di banchi che accolgono fino a 30 alunni, stipati per 5, 6 ore dalla mattina all’ora di pranzo. È possibile fareovunque e in qualunque momento: per strada, nei boschi, nei parchi e in ogni momento, dall’alba al tramonto, in tempi e in luoghi diversi da quelli a cui latradizionale ci ha abituati. Trasformare latradizionale in unadiffusa nella città: una città educante.Perché la nuovadiventi la città-educante, ...

startzai : RT @bizcommunityit: Cinque azioni necessarie per sostenere le startup in tempi di coronavirus. Ecco le proposte al #governo di Italia Start… - bizcommunityit : Cinque azioni necessarie per sostenere le startup in tempi di coronavirus. Ecco le proposte al #governo di Italia S… - filippinis : Le proposte per il lavoro. Cinque linee guida per il post Covid-19 - marino29b : RT @Rosignano5Stars: Cinque Stelle, proposte a sostegno dell'economia | Politica ROSIGNANO MARITTIMO - Rosignano5Stars : Cinque Stelle, proposte a sostegno dell'economia | Politica ROSIGNANO MARITTIMO -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque proposte Fase 2, le cinque proposte della Lega Lanciano per la città Zonalocale Cinque proposte per la scuola, con il coraggio d'innovare

Otto milioni di bambini, ragazzi, giovani non possono restare confinati nei recinti angusti delle piattaforme on-line, in un lockdown virtuale (“si tornerà a settembre con lezioni metà a scuola e metà ...

La FIFA dà ragione a Ranieri: sì alle 5 sostituzioni

La proposta di Claudio Ranieri è stata totalmente condivisa ai piani alti del calcio internazionale. La FIFA sottoscriverà la possibilità di effettuare cinque sostituzioni a partita, da effettuare in ...

Otto milioni di bambini, ragazzi, giovani non possono restare confinati nei recinti angusti delle piattaforme on-line, in un lockdown virtuale (“si tornerà a settembre con lezioni metà a scuola e metà ...La proposta di Claudio Ranieri è stata totalmente condivisa ai piani alti del calcio internazionale. La FIFA sottoscriverà la possibilità di effettuare cinque sostituzioni a partita, da effettuare in ...